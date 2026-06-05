Ace Combat 8: Wings of Theve: Walkthrough Trailer

Bandai Namco hat einen frischen Walkthrough Trailer zu "Ace Combat 8: Wings of Theve" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Besagter Walkthrough Trailer zu "Ace Combat 8: Wings of Theve" hat nämlich einen Umfang von fast zehn Minuten und zeigt somit ausführlich, was von dem Spiel zu erwarten ist. So bekommen wir etwa einen Einblick in die actionreichen Luftkämpfe, die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten sowie die Superwaffen-Schlachten.

Erst vorgestern war beim State of Play der Erscheinungstermin von "Ace Combat 8: Wings of Theve" verkündet worden. Ausserdem zeigte man in diesem Rahmen einen Release Date Trailer. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Ace Combat 8: Wings of Theve" erscheint am 2. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.