Ace Combat 8: Wings of Theve: Neues Video

Bandai Namco versorgt uns mit einem weiteren Video zu "Ace Combat 8: Wings of Theve". Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

In dem Video können wir uns über eine Minute lang Szenen aus "Ace Combat 7" ansehen und erfahren, wie sich der Titel vom neuen Teil, also „Ace Combat 8: Wings of Theve“, unterscheidet. Dieser wird mit der Unreal Engine 5 entwickelt, um eine deutlich verbesserte Grafik und Detailtreue zu bieten.

Bereits im Januar war ein offizielles Entwickler-Update zu "Ace Combat 8: Wings of Theve" veröffentlicht worden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Ace Combat 8: Wings of Theve" erscheint im weiteren Jahresverlauf für PS5, Xbox Series X und den PC.