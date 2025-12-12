Ace Combat 8: Wings of Theve vorgestellt

Bandai Namco hat bei den Game Awards überraschend "Ace Combat 8: Wings of Theve" für PS5, Xbox Series X und PC angekündigt. Einen ersten Trailer dazu zeigte man ebenfalls.

"Ace Combat 8: Wings of Theve" bleibt der Reihe treu, einem Flight-Shooting-Franchise, das für seine realistische Optik sowie sein actiongeladenes, arcade-inspiriertes Gameplay bekannt ist. Spieler können darin mit verschiedenen real existierenden Kampfjets aus der ganzen Welt fliegen. Dank der Leistung der Unreal Engine 5 und der neuen Konsolengeneration wird der neueste Teil noch realistischer aussehen. Die optischen Details und Effekte des Titels umfassen realistische Wolkenfelder und detaillierte Landschaften. Raues Wetter sorgt für eine weitere Herausforderung, die Zwischensequenzen lassen sich für mehr Immersion optional in der Egoperspektive erleben.

Der Ankündigungstrailer von "Ace Combat 8: Wings of Theve" bietet einen Vorgeschmack auf den umfangreichen Kampagnenmodus, in dem Spieler zum Piloten-Ass in Strangereal werden, einer fiktiven Welt, die sich im Krieg befindet. Die Nation Föderation von Zentral-Usea (FZU) wurde darin besetzt und ihre Marine zerschlagen. Spieler werden zu der Schwinge von Theve – einem legendären Ass und einem Symbol der Hoffnung für die Bevölkerung der FZU sowie der namensgebenden Hauptstadt Theve. Zusammen mit drei frischen Kampfpiloten kämpfen sie trotz aller Widrigkeiten gegen die Republik Sotoa, um ihr verlorenes Heimatsland zu retten, alle Gefahren für die Bevölkerung zu beseitigen und Hoffnung zu verbreiten, um das Überleben der Nation zu sichern. Die emotionale Geschichte von Identität und Pflicht erzählt dabei vom schweren Gewicht getroffener Entscheidungen, dem Druck erteilter Kommandos und den starken Banden, die im Kampf entstehen.

"Ace Combat 8: Wings of Theve" erscheint im nächsten Jahr.