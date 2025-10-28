Acer Predator BiFrost RX 9070 und Nitro RX 9060

Acer erweitert sein Grafikkarten-Sortiment und präsentiert die neuesten Predator BiFrost Radeon RX 9070 und Nitro Radeon RX 9060 XT OC Grafikkarten in der eleganten weissen Edition. Mit herausragender Leistung und innovativer Kühltechnologie bieten diese Modelle die perfekte Lösung für anspruchsvolle Gamer die höchste Anforderungen an Grafikqualität und Schnelligkeit stellen.

Zur neuen Serie gehören die leistungsstarken Predator BiFrost Radeon RX 9070 OC und 9070 XT OC-Grafikkarten mit jeweils 16 GB Grafikspeicher. Zudem sind auch zwei Varianten der Acer Nitro Serie ab sofort verfügbar: Acer Nitro Radeon RX 9060 XT 8GB OC Weiss, und Nitro Radeon RX 9060 XT 16GB OC Weiss.

Maximale Gaming-Power mit den neuen Predator BiFrost und Nitro Grafikkarten

Die neuen Predator BiFrost Radeon RX 9070 und Acer Nitro Radeon RX 9060 in der exklusiven weissen Edition bieten aussergewöhnliche Leistung mit den fortschrittlichen AMD Radeon GPUs und der RDNA 4-Architektur. Mit bis zu 16 GB GDDR6 und innovativen Technologien wie Raytracing, AI-Beschleunigern und AMD FidelityFX Super Resolution profitieren Gamer von beeindruckender Grafik und flüssigem Gameplay. Optimierte AMD HYPR-RX-Technologien und intelligente Frame-Generierung sorgen für minimale Latenz und eine noch flüssigere Spielerfahrung.

Die Predator BiFrost Radeon RX 9070 OC bietet Boost Taktraten von 2.700 MHz und einen Game-Takt von 2'210 MHz. Mit der Predator BiFrost Radeon RX 9070 XT OC können Gamer mit einem Game-Takt von 2.570 MHz und einem Boost-Takt von 3'100 MHz noch etwas mehr Grafikleistung herausholen. Auch die Acer Nitro Radeon™ RX 9060 XT Serie liefert zuverlässige Performance mit bis zu 3'320 MHz Boost-Takt und wahlweise 8 GB oder 16 GB GDDR6 Speicherkapazität, unterstützt durch die neueste AMD-Technologie.

Revolutionäre Kühlung für maximale Leistung

Mit FrostBlade 4.0-Ringlüftern sorgen die neuen weissen Modelle für eine optimale Temperaturregulierung, auch bei maximaler Belastung. Die speziell entwickelten Lüfter und sauerstofffreie Heatpipes leiten Wärme effizient ab und garantieren eine stabile Kühlleistung, während das Metall-Anti-Bending-Design und die Aluminium-Backplate zusätzliche Stabilität bieten. So bleibt die Hardware auch bei intensiven Gaming-Sessions jederzeit leistungsfähig.

Dank Acer Intelligent Space und Acer Game Assistance wird das Spielerlebnis weiter optimiert. Spieler profitieren von automatischer Farboptimierung und einem Scharfschützenmodus für präziseres Zielen. Acer ProCam erfasst wichtige Gameplay-Momente automatisch – ideal für Streamer und Content Creators. Zudem bieten die neuen Grafikkarten Multi-Display-Unterstützung und PCIe 5.0-Kompatibilität für ein nahtloses, immersives Erlebnis auf mehreren Monitoren.