Neue Acer Nitro Gaming-Notebooks

Acers leistungsstarkes neues Nitro Gaming-Notebook Acer Nitro 17 ist ab sofort im Handel erhältlich, das Acer Nitro 16 ist ab Ende Juni dann ebenfalls im Handel erhältlich. Sie sind wahlweise mit AMD Ryzen Prozessoren sowie in Kürze auch mit den neuesten Intel Core Prozessoren der 13. Generation erhältlich. Der CPU steht für satte Grafikleistung eine NVIDIA GeForce RTX GPU der 40er Serie zur Seite.

Die 16- und 17-Zoll Notebooks richten sich an ambitionierte Gamer, die ein verbessertes Gameplay, zusätzliche Funktionen und ein intensiveres Spielerlebnis suchen. Ob beim Entdecken des ständig wachsenden Katalogs von Spieletiteln oder beim Erstellen von Gameplay-Montagen, die solide Konstruktion und die leistungsstarke Performance der Nitro Notebooks lassen User eine neue Ebene des Gamings erleben.

Acer Nitro 16

Das Nitro 16 Gaming-Notebook verfügt über ein WUXGA- oder WQXGA-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hz. Der 40,6 cm (16 Zoll) Bildschirm ist fünf Prozent grösser als der des Vorgängermodells. Dank NVIDIA® GeForce RTX™ Notebook-GPUs der 40er Serie unterstützt es auch NVIDIA Advanced Optimus. Die Technologie ermöglicht es Gamern, während des Betriebs zwischen den diskreten Grafikprozessoren und der integrierten Grafikkarte mit geringerer Leistung zu wechseln und so den Stromverbrauch des Gerätes zu reduzieren. Die 100 Prozent sRGB-Farbabdeckung und eine Screen-to-Body-Ratio von satten 84 Prozent sorgen für ein farbintensives und authentisches Seherlebnis. Ausserdem verfügt das Notebook über ein 125,0 mm x 76,7 mm grosses Touchpad und eine 4-Zonen-RGB-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung.

Acer Nitro 17

Neben den neuesten AMD Ryzen 7000 Series Prozessoren oder Intel Core Prozessoren der 13. Generation beherbergen auch die Nitro 17-Geräte die NVIDIA GeForce RTX Notebook-GPUs der 40er Serie in seinem schlanken, modernen Gehäuse. Das 43.9 cm (17.3 Zoll) grosse Display ist entweder als FHD-Display mit 144 Hz beziehungsweise 165 Hz Bildwiederholfrequenz oder als Quad-High-Definition-Display (QHD) mit 165 Hz Bildwiederholfrequenz erhältlich. Das Gaming-Erlebnis wird durch ein 125 mm x 81.6 mm grosses Touchpad, einer Screen-to-body-Ration von 81 Prozent und einer RGB-Tastatur mit 4-Zonen-Hintergrundbeleuchtung abgerundet.

Next Gen Nitro Power

Sowohl Gamer als auch Kreative, die mehrere Anwendungen gleichzeitig nutzen möchten, können sich dank bis zu 32 GB DDR5 4800 MHz Arbeitsspeicher und bis zu 2TB M.2 PCIe Gen 4 Speicher auf die beiden neuen Acer Nitro Notebooks verlassen. Beide Geräte verfügen über zwei Lüfter, vier optimal platzierte Lüfterauslässe an den Seiten und an der Rückseite sowie einen oberen Lufteinlass. Flüssigmetall-Wärmepaste verbessert die Kühlung zusätzlich. Ausserdem sind die Notebooks mit der NitroSense-Software und einer NitroSense-Taste ausgestattet. So haben User die Temperatur ihres Gerätes jederzeit im Blick und können sie in den Einstellungen einfach steuern.

Eine Kamera, zwei Mikrofone und zwei Lautsprecher mit DTS:X Ultra für klaren Klang lassen Gamer vollkommen in ihre Spielewelten eintauchen. Natürlich verfügen beide Notebooks auch über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten: ein HDMI 2.1-Anschluss, ein microSD-Kartenleser, USB 2.0, USB 4, ein USB 3.2 Gen 2-Displayanschluss vom Type C, der Power Delivery unterstützt und zwei USB 3.2 Gen 2-Anschlüsse, von denen einer das Offline-Laden ermöglicht. Für eine grössere Bandbreite und schnellere Konnektivität bei kabelgebundenen und kabellosen Verbindungen sind beide Notebooks mit Intel Killer LAN E2600 und Intel Killer Wi-Fi 6E ausgestattet. Ausserdem dabei: Zugang zu Hunderten PC-Spielen mit dem Xbox Game Pass oder PC Game Pass für jeweils einen Monat.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue Acer Nitro Gaming-Notebook mit AMD Ryzen Prozessoren ist ab sofort zum unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 1’999 CHF (AN17-41) erhältlich und mit Intel Core Prozessoren ebenfalls ab 1’999 CHF (AN17-51) im Handel erhältlich.