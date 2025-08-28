Acer Predator-Möbel neu bei Conforama

Conforama, der Multispezialist für Wohnungseinrichtung und Elektronik, bringt mit den neuen Acer Predator-Möbeln Ausstattung auf Pro-Niveau in die Schweiz.

Die Gaming-Sessel Predator ALTAIR, ANTARES und ARIES sowie die Gaming-Tische Predator PROCYON und ZYON überzeugen mit maximalem Komfort, hochwertiger Verarbeitung und smarten Extras – perfekt für lange Sessions zu Hause oder bei einem Turnier und das selbstverständlich zu Conforama Hammer-Preisen.

Anlässlich der Lancierung der neuen Gaming-Linie lädt Conforama Wallisellen am Samstag, 30. August, zu einem Wettbewerb ein.

Von 12:00 bis 14:45 Uhr können Kundinnen und Kunden mit der neuen Nintendo Switch 2 gegen das eSports-Team March Marmots antreten und ihre Videospiel-Fähigkeiten unter Beweis stellen. Auf die besten Spielerinnen und Spieler warten attraktive Preise.

Adresse: Conforama Wallisellen, Neue Winterthurerstrasse 80, 8304 Wallisellen.

Acer Predator Gaming-Sessel exklusiv bei Conforama: Altair, Antares, Aries

Mit den drei Sesseln Predator Altair, Antares und Aries wird jedes Bedürfnis und Budget abgedeckt und die Gaming-Experience auf das nächste Level gehoben. Alle drei Modelle sind auf ergonomischen Komfort ausgelegt und bieten Kopf- und Lendenkissen sowie eine bis zu 118° neigbare Rückenlehne. Dank Samtbezug bietet Altairein Sitzgefühl, das besonders weich und angenehm ist. Antares punktet mit extra grossen Kissen für maximale Sitzqualität sowie einer zusätzlicher Fussstütze. Einsteigermodell Aries, wie Antares ebenfalls mit Kunstleder ausgestattet, ist kompakter gehalten und setzt auf einen cleanen Look für alltägliches Gaming.

Acer Predator ARIES, Kunstleder, Schwarz und Blau, aktuell CHF 169.95 statt CHF 249.95

Acer Predator ALTAIR, Samt, Beige und Schwarz, aktuell CHF 212.50 statt CHF 299.95

Acer Predator ANTARES, Kunstleder, Schwarz und Blau, aktuell CHF 297.50 statt CHF 379.95

Acer Predator Gaming-Tischeexclusive bei Conforama: Procyon und Zyon

Ob grosszügiges Setup oder kompaktes Gaming-Zimmer: Mit den Tischen Predator Procyon und Zyonbietet Conforama zwei Modelle, die unterschiedliche Ansprüche bedienen. Procyon zeichnet sich durch eine besonders grosse Fläche (63x159x75cm) aus – ideal für mehrere Monitore oder als Allround-Arbeitsplatz. Zyonsetzt auf ein schmaleres Format (60x120x75cm) und ist damit perfekt geeignet für kleinere Räume. Bei den Features machen beide Tische keine Kompromisse: LED-Mauspad, Getränkehalter und Kabeldurchführungen sorgen für Komfort und Organisation. Stabile Metallfüsse und eine schlichte MDF (Mitteldichte Holzfaserplatte)-Tischplatte runden das Design ab.

Acer Predator PROCYON, Schwarz, aktuell CHF 254.95 statt CHF 379.95

Acer Predator ZYON, Schwarz, aktuell CHF 135.95 statt CHF 199.95

Die neue Acer Predator Gaming-Linie ist ab sofort in allen Conforama Filialen und auf conforama.ch erhältlich.