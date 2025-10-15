Triton 14 und Helios Neo 14 von Acer im Handel

Acer bringt zwei neue 14 Zoll (35.6 cm) grosse Gaming-Notebooks der Predator-Serie auf den Markt, die speziell für Gamer und kreative Profis entwickelt wurden.

Ausgestattet mit den neuesten Intel Core Ultra (Series 2) Prozessoren und NVIDI GeForce RTX 50 Series Laptop-GPUs bieten sie eine überzeugende Kombination aus Leistung, Mobilität und modernen AI-Funktionen. Dank NVIDIA DLSS 4 profitiert ihr von deutlich höheren Bildraten und können mit NVIDIA Studio besonders effizient und kreativ arbeiten. Beide Modelle zählen zur neuesten Generation von Windows 11 Geräten, die für anspruchsvolle AI-Aufgaben wie Bildbearbeitung oder Gaming optimiert sind.

Predator Triton 14 AI – Das ideale Notebook für Kreative

Das Predator Triton 14 AI vereint hohe Leistung mit einem eleganten Design und ist damit der ideale Begleiter für Gaming, kreative Projekte und den mobilen Alltag. Das nur 1.6 kg leichte Aluminiumgehäuse misst 17.3 mm in der Höhe und überzeugt mit hochwertiger Verarbeitung sowie einem klaren, zurückhaltenden Look.

Mit einem Intel Core Ultra 9 Prozessor 288V und einer NVIDIA GeForce RTX 5070 GPU mit DLSS 4 liefert das Triton 14 AI erstklassige Performance für Gaming, Videobearbeitung oder 3D-Design. Das Calman Verified OLED-Display mit WQXGA+-Auflösung (2'880 x 1'800), 120 Hz Bildwiederholrate und voller DCI-P3-Abdeckung sorgt für gestochen scharfe, farbgenaue Bilder.

Für kreative Präzision bietet das haptische Touchpad aus Corning Gorilla Glass Stylus-Unterstützung mit 4'096 Druckstufen, während das fortschrittliche Kühlsystem mit Graphite Thermal Shield und AeroBlade-Lüftern der 6. Generation selbst unter Last für leisen, kühlen Betrieb sorgt. Thunderbolt 4, Intel Killer Wi-Fi 7 und Copilot+-Funktionen runden das Gesamtpaket ab.

Predator Helios Neo 14 AI – Leistungsstarke Spiele für unterwegs

Das brandneue Predator Helios Neo 14 AI (PHN14-71) Gaming-Notebook erweitert Acers beliebte Helios Neo-Reihe. Es unterstützt bis zu einem Intel Core Ultra 9 Prozessor 285H und bis zu einer NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU mit DLSS 4. Es bietet bis zu 32 GB schnellen LPDDR5X 6.400 MHz Onboard-Speicher, während bis zu 2 TB PCIe Gen4 SSDs Speicherplatz bereitgestellt wird. Das Predator Helios Neo 14 AI ist mit einem 14.5-Zoll OLED-Display im 16:10 Format mit 2,8K WQXGA+ (2'880 x 1'800) ausgestattet, das eine Reaktionszeit von 0.2 ms aufweist und 100 Prozent der DCI-P3-Farbspezifikation unterstützt, so dass sowohl Spiele als auch die Arbeit mit hoher Farbgenauigkeit dargestellt werden können. Es bietet ausserdem Unterstützung für NVIDIA Advanced Optimus. Die Kühlung all dieser Leistung in einem so schlanken Gehäuse ist dank Acers 5th Gen AeroBlade Technologie, Flüssigmetall-Wärmeleitpaste auf der CPU, einer Vector Heatpipe und Acers Vortex Flow System ein Kinderspiel.

Das Predator Helios Neo 14 überzeugt mit einem hochwertigen, vollständig aus Aluminium gefertigten Gehäuse, das durch sein schlankes und modernes Design besticht. Ergänzt wird es durch ein anpassbares RGB-Logo sowie eine dynamische Drei-Zonen-RGB-Tastatur, die dem Nutzer vielfältige Möglichkeiten zur Individualisierung bieten. Für schnelle Verbindungen sorgen Intel Killer Wi-Fi 6E und ein Thunderbolt 4-Anschluss. Mit der Experience Zone von Acer können Spieler eine Reihe von KI-gesteuerten Funktionen nutzen, darunter PurifiedVoice 2.0, PurifiedView 2.0 und die Acer ProCam-App, die automatisch Gameplay-Highlights erkennt und aufzeichnet.

Preise und Verfügbarkeiten