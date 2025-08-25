Aces of Thunder erscheint im September

Schon seit einer gefühlten Ewigkeit ist "Aces of Thunder" angekündigt. Jetzt gibt es einen konkreten Releasetermin dafür und dieser ist in erfreulicher Nähe.

So gibt Gaijin Entertainment bekannt, dass "Aces of Thunder" bereits ab 2. Septemer für PlayStation VR2 und PC VR erhältlich sein wird. Für Besitzer einer PS5 wird jedoch zu einem noch nicht näher angegebenen späteren Zeitpunkt ein entsprechendes Update nachgereicht, wodurch dann auch das Spielen an einem "traditionellen" Bildschirm möglich ist.

Begleitend zeigt man frisches In-Game-Material aus "Aces of Thunder". Darin wird fast eineinhalb Minuten lang die Einzelspieler-Kampagne genauer vorgestellt.

"Aces of Thunder" war im März 2023 enthüllt worden.