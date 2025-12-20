Neuer Release-Termin für Aces of Thunder

Das eigentlich schon für September angekündigte "Aces of Thunder" hat nun einen angepassten Release-Termin. So können wir uns voraussichtlich für den 03. Februar 2026 auf die Flugsimulation von Gaijin Entertainment freuen, welche sowohl in VR als auch klassisch am Bildschirm erlebt werden kann. Die PlayStation 5 Version mit PlayStation VR2 Unterstützung auch als die PC-Version werden zeitgleich erscheinen. Zur Einstimmung gibt es hier noch einmal den Kampagnen-Trailer vom August:

Über Aces of Thunder

"Erleben Sie den Nervenkitzel von Luftkämpfen wie nie zuvor – mit Aces of Thunder, dem kommenden VR-Flugsimulationsspiel, das höchst detailgetreue Grafik und ein unvergleichlich intensives Spielerlebnis bietet. Das Spiel wurde speziell für die Fähigkeiten von VR-Helmen der neuesten Generation entwickelt und wird auch einen „Flacher Bildschirm“-Modus für Fans von herkömmlichen PC-Flugsimulatoren bieten.

Die physikalisch präzisen Flug- und Schadensmodelle des Spiels, die auf dem beliebten Militär-Actionspiel War Thunder basieren, sorgen für ein hohes Mass an Realismus. Die Kämpfe finden ausschliesslich aus der Cockpit-Perspektive statt, um für ein ultimatives Eintauchen ins Spielgeschehen zu sorgen, und bieten vollständige Unterstützung für HOTAS-Steuerungen. Aces of Thunder bietet eine Reihe der legendärsten Flugzeuge des Ersten und Zweiten Weltkriegs, mit denen Sie direkt nach dem Kauf losfliegen können.

Perfekte Auswahl an Flugzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg

Fliegen Sie mehr als 20 sorgfältig nachgebildete legendäre Flugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg, wie die US-amerikanischen P-51 Mustang und P-63 Kingcobra, die deutschen Bf 109 und Fw 190, die sowjetischen Il-2 und Yak-9T, die britische Spitfire sowie die japanische A6M3 Zero.

Eine seltene Gelegenheit, Maschinen aus dem Ersten Weltkrieg zu fliegen: Legendäre Kampfflugzeuge wie die Fokker Dr. I, die der berühmte Rote Baron höchstpersönlich flog, oder die SPAD S.XIII, das Lieblingsflugzeug von René Fonck, dem höchstdekorierten Flieger der Alliierten, sind mit authentisch detaillierten Cockpits und historisch korrekten Waffen ausgestattet.

Alle wichtigen Kriegsschauplätze

In den Schlachten von Aces of Thunder kämpfen Sie rund um den ganzen Globus und bekommen eine bessere Vorstellung davon, wo sich das Schicksal des Krieges entschieden hat. Besuchen Sie 15 wunderschöne Karten, die drei zentrale Schauplätze des Zweiten Weltkriegs darstellen: die West-, Ost- und Pazifikfront, sowie bedeutende Frontlinien des Ersten Weltkriegs.

Intensive Luftkämpfe

Kämpfen Sie im Mehrspielermodus online gegen die besten virtuellen Piloten aus der ganzen Welt, oder erlernen Sie die meisterhafte Beherrschung Ihres Flugzeugs in aufregenden Einzelspieler-Missionen.

Vollständiges Eintauchen in die Spielwelt

Steigen Sie direkt in eines der hoch detaillierten interaktiven Cockpits und steuern Sie das Flugzeug buchstäblich mit den eigenen Händen! Zudem können Sie in Aces of Thunder zwischen den Missionen durch den Hangar spazieren, um einen genaueren Blick auf Ihr Lieblingsflugzeug zu werfen.

Ideal für VR-Fans

Dank der nativen Verwendung von OpenXR wird eine breite Palette von VR-Geräten unterstützt. Setzen Sie Ihr HMD auf, nehmen Sie Ihre VR-Controller und berühren Sie die Cockpit-Steuerungen buchstäblich mit Ihren Händen (oder verwenden Sie wahlweise Ihr Hardware-Sim-Rig oder Ihr Gamepad) und nehmen Sie den Kampf auf!"