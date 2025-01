Achilles: Legends Untold erscheint für die Nintendo Switch

Dark Point Games hat angekündigt, dass ihr Action-RPG "Achilles: Legends Untold" am 23. Januar 2025 für Nintendo Switch erscheinen wird. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Achilles und begebt euch auf eine reichhaltige Geschichte durch eine riesige Welt, die Erkundungen belohnt und herausfordernde Gegner bietet, die es zu besiegen gilt. Werdet zum Held, der den Göttern getrotzt hat, und schreibt die Geschichte neu!

Ursprünglich wurde "Achilles" via Early Access auf PC veröffentlicht: "Legends Untold" bietet einen seelenähnlichen Kampf mit einzigartigen Waffen, Gegenständen und Fertigkeiten, der in der Welt des antiken Griechenlands spielt. Nach dem Krieg von Troja kehrst du nach Griechenland zurück und findest dein Heimatland im Chaos vor. Die Geschichte führt euch durch die verschiedenen Schauplätze des antiken Mykene, wo die Gefahr an jeder Ecke lauert.