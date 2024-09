Achilles: Survivor angekündigt

Dark Point Games enthüllt das nächste Kapitel ihrer Spiele-Entwicklungsreise. "Achilles: Survivor" ist ein dynamisches Einzelspieler-Bullet-Haven-Spiel, in dem ihr euch in kurzen Spielsitzungen Tausenden von Gegnern stellt, zerstörerische Strukturen errichtet und euren Charakter weiterentwickeln, um als noch mächtigere Zerstörungsmaschine zurückzukehren.

Nach dem Ende des Trojanischen Krieges liess Hades, der Gott des Todes, Achilles wieder auferstehen, um ihn für seine Intrigen gegen die anderen Götter einzusetzen. Als seine Pläne Früchte trugen, nahm Hades Achilles' Seele an sich und warf ihn in den Tartarus, die Unterwelt der Toten. Doch Achilles gelang es, sich zu befreien und dabei die Seelen vieler anderer Wesen, die als Überlebende bekannt sind, zu befreien - einschliesslich derer, die durch seine eigene Hand gefallen waren. Verärgert über diesen Akt des Trotzes, entsandte Hades Legionen von Kreaturen und Verbündeten, um die Entflohenen zu jagen, und schwor, sie zu verfolgen, bis auch der letzte gefangen sei. Schlüpfen Sie in die Rolle von Achilles oder einem der vielen Überlebenden, die aus dem Tartarus befreit wurden, und nehmen Sie an einem verzweifelten Kampf teil, bei dem viel auf dem Spiel steht.

"Achilles: Survivor" wird Ende 2024 im Early-Access erscheinen. Die erste spielbare Version von "Achilles: Survivor" wird während des Steam Next Fest am 14. Oktober erscheinen.