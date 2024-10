Active Matter angekündigt

Gaijin Entertainment und Team Matter stellen uns heute "Active Matter" für PS5, Xbox Series X und den PC vor. Einen ersten Trailer dazu bekommen wir ebenfalls gezeigt.

Hier werden wir über zwei Minuten lang auf "Active Matter" eingestimmt. Dabei gibt es unter anderem einige packende Sequenzen aus dem Taktik-Shooter zu sehen.

"Active Matter" handelt vom Überlebenskampf in einer Realität, die von quanteninstabilen Zonen geprägt ist, in denen aktive Materie die Kontrolle über Zeit und Raum beeinflusst. Wir schlüpfen in die Rolle von Agenten, welche in einer Zeitschleife gefangen sind und nach jedem Ableben immer wieder an denselben Ausgangspunkt zurückkehren.

Eine geschlossene Beta für "Active Matter" ist ebenfalls geplant. Wir können uns an dieser Stelle um einen Platz bewerben.

Die Vollversion von "Active Matter" ist momentan unterminiert.