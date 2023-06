Microsoft und Activision Blizzard: Rückzug aus UK-Markt?

Während zahlreiche Länder nichts gegen die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft einzuwenden haben, wurde diese vom Vereinigten Königreich blockiert (wir berichteten). Natürlich legt Microsoft Widerspruch gegen die Entscheidung ein. Sollte dies nicht auf regulärem Wege möglich sein, hat der Gaming-Gigant dem Magazin Bloomberg zufolge noch einen Plan B. So soll mit dem Gedanken gespielt werden, sich aus dem Grossbritannien-Markt zurückzuziehen, damit der Deal vonstattengehen kann.

Dem Bericht zufolge soll sich Microsoft-Präsident Brad Smith mit UK-Finanzminister Jeremy Hunt wegen der Übernahme treffen. Dabei soll auch dieser extreme Ausgang diskutiert werden, was zeigt, wie wichtig der Deal für Microsoft ist. Auch wenn es für diesen Fall trotzdem Wege geben sollte, Microsoft-Spiele in Grossbritannien zu kaufen, würde der Absatz, der sich in den letzten Jahren allein schon wegen "Call of Duty" stets nach oben bewegte, sicherlich schrumpfen.