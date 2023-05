Microsoft: Übernahme von Activision-Blizzard nimmt weitere Hürde

Sozusagen zur besten Sendezeit gibt es heute eine neue Folge aus der Seifenoper zur Übernahme von Activision-Blizzard durch Microsoft. Kleiner Spoiler: Die heutige Episode hat ein gutes Ende.

Wir erinnern uns: Noch vor wenigen Wochen hatte die britische CMA (Competition and Market Authority) ihr Veto gegen den Deal eingelegt. Hauptgrund dafür waren Bedenken beim Cloud Gaming. Heute gab es dagegen Zustimmung, und zwar von der zuständigen Kommission der EU.

Dort betrachtet man die Zugeständnisse von Microsoft beim Cloud Gaming also offenbar als ausreichend, um dem Deal keine Steine in den Weg zu legen. Wer wissen will, wie sich das hochoffiziell liest, wird an dieser Stelle fündig.

Eine Reaktion der CMA liess nicht lange auf sich warten. Diese schrieb bei Twitter, dass sich ihre Einschätzung nicht geändert hat. Folglich dürfte uns bald die nächste Folge aus der Serie zur Übernahme von Activision-Blizzard durch Microsoft erwarten.