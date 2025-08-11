Rod Fergusson verlässt Blizzard

Rod Fergusson, bisher Leiter der "Diablo"-Serie und Senior Vice President bei Blizzard, verlässt das Unternehmen nach rund fünf Jahren. Ein offizielles Statement dazu gibt es von ihm auch schon.

Nach der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft kündigte Fergusson nun seinen Abschied an, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Konkret liest sich sein Statement folgendermassen:

"Nach fünf Jahren, in denen ich die Diablo-Reihe mit vier grossen Veröffentlichungen vorangetrieben habe, ist es für mich an der Zeit, mich mit gezücktem Schwert von Blizzard/Microsoft zu verabschieden und zu sehen, was als Nächstes kommt. Die Teams sind auf Erfolgskurs und haben eine Reihe spannender Veröffentlichungen vor sich. Ich bin unglaublich stolz auf das, was wir gemeinsam aufgebaut haben, und freue mich auf das, was als Nächstes für Diablo und für mich kommt."

Unter der Leitung von Fergusson erschienen unter anderem "Diablo II: Resurrected", der Mobile-Titel "Diablo Immortal" und "Diablo IV" inklusive seiner ersten Erweiterung. Fergusson, der vorher Führungspositionen bei Microsoft, Epic Games und anderen Studios innehatte, trat im Jahr 2019 bei Blizzard an, um die "Diablo"-Serie frisch zu beleben.