Adventure of Samsara hat einen Erscheinungstermin

Publisher Atari und Entwickler Ilex Games haben einen Releasetermin für "Adventure of Samsara" bekanntgegeben. So können wir uns bereits im September in dessen Spielwelt stürzen.

Demnach erscheint "Adventure of Samsara" am 4. September für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC. Einen neuen Release Date Trailer zeigt man dagegen schon jetzt. Dieser stimmt uns fast eineinhalb Minuten lang überwiegend mit atmosphärischen Gameplay-Sequenzen auf den Titel ein.

Bei "Adventure of Samsara" handelt es sich um ein 2D-Metroidvania, welches die klassische Spielmechanik mit spiritueller Tiefe verbindet. In einer verschachtelten Welt voller geheimnisvoller Biome übernehmen wir darin die Rolle des Solar-Champions, der aus dem Tod zurückkehrt, um das Gleichgewicht im sogenannten Multiversum wiederherzustellen.

Dabei entfaltet sich simultan eine komplexe Geschichte über Erinnerung und Wiedergeburt. Brutale Bosskämpfe, versteckte Upgrades und ein verwobenes Leveldesign fordern ausserdem zur Erkundung heraus. Die detailreiche Pixelgrafik verankert den Titel dabei ästhetisch im Retro-Stil, während subtile Verweise auf den Atari-Klassiker "Adventure" Kennern diverse Aha-Momente voller Nostalgie liefern.