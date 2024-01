Retrowave hat "The Transylvania Adventure of Simon Quest" angekündigt. Was sich dahinter verbirgt, verrät der zugehörige Trailer.

"The Transylvania Adventure of Simon Quest" entführt uns in eine düstere 8-Bit-Welt, welche eine Hommage an seitlich scrollende Plattformer ist. Der Held, Simon Quest, kommt in Transsylvanien an, um zu bemerken, dass sein Rivale, Stan Helsing, schon den Vampir Graf Dracula besiegt hat. Um Ruhm zurückzugewinnen, reist Simon durch die Walachei, um alle benötigten Elemente zu sammeln und Dracula wieder auferstehen zu lassen.

"The Transylvania Adventure of Simon Quest" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.