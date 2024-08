Aestik: Release Ende August

Kürzlich wurde das Veröffentlichungsdatum des Schweizer Indie Metroidvanias "Aestik" bekannt gegeben. Der Debüt-Titel des Badener Entwicklerstudios "Hooded Traveler Games" erscheint am 26. August 2024 auf Steam.

"Aestik" ist ein handgezeichnetes "Metroidvania" mit verzweigten Handlungssträngen, in dem Spieler*Innen vor bedeutsame moralische Entscheidungen in Dilemmasituationen gestellt werden, die den Verlauf des Spiels in Bezug auf die Story-Entwicklung und das Gameplay dauerhaft verändern.

"Aestik" wurde seit seiner ersten Ankündigung in mehreren Showcases präsentiert, wie zum Beispiel dem "Women-Led Games Showcase 2024" oder dem "devcom NRW Indie Showcase 2023". Darüber hinaus hat das Spiel bereits vor seinem offiziellen Release eine internationale und eng verbundene Speedrunning-Community aufgebaut.

"In einer Zeit, in der Silksong uns immer noch entgeht, hilft es, den Schmerz zu lindern, wenn ein cool aussehendes, handgezeichnetes Metroidvania mit grossartiger Musik auf dem Weg ist."

GameSpot