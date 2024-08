Schweizer Spiel Aestik erschienen

Das Badener Entwickler-Duo "Hooded Traveler Games" hat seinen lang ersehnten Debüt-Titel, das Indie-Metroidvania “Aestik”, auf Steam veröffentlicht!

"Aestik" ist ein handgezeichnetes Metroidvania mit verzweigten Handlungssträngen, in dem ihr vor bedeutsame moralische Entscheidungen in Dilemmasituationen gestellt werdet, die den Verlauf des Spiels sowohl in Bezug auf die Story-Entwicklung als auch auf das Gameplay dauerhaft verändern.

Nach nunmehr vier Jahren leidenschaftlicher und intensiver Entwicklungsarbeit ist "Aestik" endlich bereit, die Spieler in seine atmosphärische Welt, die "Reichweite Aestik’s" zu entführen. Hooded Traveler Games haben als komplett unabhängiges Studio sämtliche Aspekte der Entwicklung eigenständig übernommen – von der Programmierung und Kunst bis hin zur Musik – und damit ein immersives Erlebnis geschaffen, das sowohl persönlich als auch unvergesslich ist. Wie GameSpot treffend bemerkt: "In einer Zeit, in der Silksong uns immer noch entgeht, hilft es, den Schmerz zu lindern, wenn ein cool aussehendes, handgezeichnetes Metroidvania mit grossartiger Musik auf dem Weg ist."

Seit seiner ersten Ankündigung wurde "Aesti" bereits auf mehreren bedeutenden internationalen Showcases und Events präsentiert, darunter der Gamescom, dem "Women-Led Games Showcase" 2024 und dem "devcom NRW Indie Showcase" 2023. Anfang September wird es allerdings auch lokal am anstehenden "Fantoche" Animationsfilmfestival ausgestellt und frei spielbar sein.

"Aestik" ist ab sofort auf Steam verfügbar und lädt euch ein, in seine faszinierende moralisch graue Welt einzutauchen, wo jede Entscheidung zählt und jede Begegnung Konsequenzen nach sich zieht.