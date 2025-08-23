Aeterna Lucis auf 2026 verschoben

Aeternum Game Studios hat "Aeterna Lucis", das Sequel zu "Aeterna Noctis", auf 2026 verschoben. Ursprünglich sollte das Side-Scrolling Action Adventure im September 2025 erscheinen. Als Begründung wurde das Erscheinen von "Hollow Knight: Silksong" am 4. September angegeben sowie, dass ein Entwicklerkit für die Nintendo Switch 2 nicht vorhanden ist. Erscheinen soll "Aeterna Lucis" darüber hinaus auch für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Über Aeterna Lucis

"Aeterna Lucis ist ein Action-Adventure-Spiel, das sich auf rasante Kämpfe, Erkundungen und eine fesselnde Geschichte konzentriert. Die Fortsetzung von Aeterna Noctis folgt den Schritten des Vorgängers, einschliesslich eines brandneuen Protagonisten und einer grossen, vernetzten Welt! Nach den Ereignissen des ersten Spiels muss die Königin des Lichts die Zerstörung der Existenz stoppen, indem sie den höchsten Gott Chaos herausfordert und gleichzeitig nach dem Aufenthaltsort ihres alten Erzfeindes sucht.

Eine neue Folge im Aeterna-Universum

Die unvorhergesehenen Folgen nach dem Ende von Aeterna Noctis brachten das Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkelheit zum Erliegen. Die Königin des Lichts erwacht allein in einer sich verändernden Welt am Rande der Leere. Es liegt an ihrer leuchtenden Majestät, Antworten zu finden und das Ende aller Dinge zu verhindern.

Das Aeterna-Universum wächst mit der mit Spannung erwarteten Fortsetzung von Aeterna Noctis weiter. Dieses Mal schlüpfen die Spieler in die Rolle des anderen Monarchen, der durch den Willen des höchsten Gottes Chaos verflucht ist, eines Protagonisten mit neuen Fähigkeiten und der Verantwortung, alles zu retten, was existiert hat und existieren wird.

Spielmechanik

In erster Linie Action-Abenteuer – Sie erkunden neue Gebiete, die auf einer grossen Weltkarte voller Geheimnisse, sekundärer Quests und zu besiegender Übel miteinander verbunden sind. Als Königin des Lichts müssen Sie die Geheimnisse eines Landes aufdecken, das es im Franchise noch nie gegeben hat, und Verbündete sammeln, um den drohenden Zusammenbruch von Raum und Zeit zu stoppen. Die Vielfalt der Settings ist enorm, ebenso wie die künstlerische Ausrichtung, die jedem Bereich eine einzigartige Persönlichkeit verleiht.

Rasantes Gameplay – Jeder Action-Adventure-Titel, der sich auf Kampf und Erkundung konzentriert, benötigt ein rasantes Kampfsystem und jede Menge passive und offensive Fähigkeiten … Ratet mal, beide Anforderungen sind in Aeterna Lucis enthalten. Die bereits im Vorgänger implementierte Formel wurde jetzt vollständig verbessert und umfasst eine viel ausgefeiltere Kampfsteuerung, brandneue Fähigkeiten und exklusive Waffen für die Königin des Lichts.

Leveldesign und Fortschritt – Das Spiel verfügt über ein intuitives Leveldesign, das den Spielern eine präzise Bewegungssteuerung und völlige Freiheit beim Erkunden und Entdecken alternativer Routen bietet. Das ist ein Action-Adventure-Spiel, erinnerst du dich? Wenn Sie geschickter werden und die Königin des Lichts neue Fähigkeiten erhält, ermöglicht Aeterna Lucis den Spielern, das volle Potenzial ihres Charakters in Konfrontationen mit Endgegnern auszuschöpfen, die ein visuelles, akustisches und spielbares Spektakel versprechen.

Einzigartige künstlerische Gestaltung – Seit Aeterna Noctis zeichnet sich das Universum der Franchise stets durch ein kohärentes künstlerisches Design aus, das allen Spielbereichen, Feinden und NPCs das Gefühl gibt, Teil derselben Welt zu sein. Unter Verwendung unserer charakteristischen Glasmalereien und Handzeichnungen zeichnen sich alle Einstellungen und grafischen Elemente durch ihre akribische Liebe zum Detail aus. Die Musik, eine weitere tragende Säule des Spiels, ermöglicht es Ihnen, die epischsten bis hin zu den entspannendsten Momente mit einer Klangqualität zu geniessen, die den grossartigen Titeln des Genres ebenbürtig ist.

Reichhaltige Handlung – Das Aeterna-Universum verwendet Dialoge, Gegenstandsbeschreibungen und Umgebungsgeschichten, die den Fortschritt des Spielers und den allgemeinen Spielfluss nicht beeinträchtigen. Aeterna Lucis ist keine Ausnahme und stellt viele neue Details über die Überlieferungen der Franchise und die Geheimnisse hinter dem Fluch der beiden Monarchen vor."