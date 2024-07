THQ Nordic, All Elite Wrestling (AEW) und Yuke's Co., Ltd verweisen darauf, dass eine neue Erweiterung für "AEW Fight Forever" erschienen ist. Einen Trailer dazu gibt es natürlich ebenfalls zu sehen.

Das sogenannte "Switchblade Tournament Pack" für "AEW Fight Forever" enthält demnach den namensgebenden Unified Trios World Champion "Switchblade" Jay White, fünf neue Musiktitel und einen neuen, lokalen Turniermodus. Kostenpunkt dafür sind überschaubare 6,99 Euro. Zudem können wir ab heute von einem All Seasons Pass Bundle profitieren.

Das "Switchblade Tournament Pack" kann als eigenständiger DLC, als Teil von "AEW Fight Forever" Season Pass 4, als Inhalt von besagtem neuem Season Pass Bundle oder als Element der "AEW Fight Forever" - Ultimate Edition heruntergeladen werden.

"AEW Fight Forever" erschien am 29. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.