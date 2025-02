Afterlove EP im Launch-Trailer

Gute Neuigkeiten für alle, die sich für aussergewöhnliche Spiele interessieren: Das Entwicklerstudio Pikselnesia und das Indie-Label Fellow Traveller haben heute "Afterlove EP" für PC, Nintendo Switch, Xbox Series X und PlayStation 5 veröffentlicht.

"Afterlove EP" ist ein Adventure, das sich um Musik und das Leben dreht. Es erzählt die berührende Geschichte vom Leben nach dem Verlust eines geliebten Menschen. Für Mohammad Fahmi, den leider verstorbenen Schöpfer von "Coffee Talk" und "What Comes After", ist "Afterlove EP" sein letztes Werk.

In der pulsierenden und geschäftigen Hauptstadt Jakarta, Indonesien, schlüpft ihr in "Afterlove EP" in die Rolle von Rama, einem jungen Musiker, der an seiner ersten EP arbeitet. Rama hat jedoch nicht nur mit Akkordfolgen zu kämpfen, denn er versucht, über den Tod seiner Freundin Cinta hinwegzukommen, deren Stimme er immer noch in seinem Kopf hört. Nur noch einen Monat bis zu einem wichtigen Auftritt für ihn und seine Band, wird Rama in der Lage sein, sich zusammenzureissen, seinen (wortwörtlichen) Groove wiederzufinden und rechtzeitig die neuen Songs zu schreiben, die er seinen Bandkollegen versprochen hat?

Während 28 Tagen und Nächten müsset ihr schwierige Entscheidungen treffen und wunderschön gestaltete Side-Scrolling-Pfade durch die Stadt beschreiten, um Rama zu helfen, voranzukommen. Durch eine einzigartige Mischung aus Visual Novel, Dating-Sim und Rhythmus-Gameplay wird Rama neue Beziehungen eingehen, versuchen, bestehende zu reparieren, sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen und lernen, eine Zukunft für sich selbst zu gestalten.

Unsere Test zu "Afterlove EP" findet ihr übrigens im Artikel-Corner.