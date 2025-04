Against the Storm auch für Konsole

Hooded Horse und Eremite Games stellen "Against the Storm" auch für die Konsolenwelt in Aussicht. Einen Termin für die Portierungen gibt es auch schon.

So erscheint "Against the Storm" am 26. Juni auch für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Switch. Einen Release Date Trailer gibt es sogar schon jetzt zu sehen. Darin werden wir über eine Minute lang auf die Umsetzungen eingestimmt.

Bei "Against the Storm" handelt es sich um ein Rogue-Lite-Städtebauspiel, was bedeutet, dass du die Ressourcen, Upgrades und Erfahrungen deiner vergangenen Expeditionen übernimmst, wenn du zu einer neuen Reise in die Wildnis aufbrichst. Biber und Eidechsen kämpfen darin neben Menschen und Harpyien um ihr Überleben.

"Against the Storm" ist seit 8. Dezember 2023 für den PC erhältlich.