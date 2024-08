Against the Storm bekommt erste grosse Erweiterung

Eremite Games kündigt die erste grosse Erweiterung für "Against the Storm" an. Bis zu deren Veröffentlichung müssen wir uns auch gar nicht lange gedulden.

Besagter DLC für "Against the Storm" hört auf den Namen "Keepers of the Stone". Er wird unter anderem ein neues Biom ergänzen. Abseits davon wird dadurch natürlich an sämtlichen Ecken des Spiels geschraubt. Einen Releasetermin für die Erweiterung gibt es auch schon. nämlich den 26. September.

Bei "Against the Storm" handelt es sich um ein Rogue-Lite-Städtebauspiel, was bedeutet, dass du die Ressourcen, Upgrades und Erfahrungen deiner vergangenen Expeditionen übernimmst, wenn du zu einer neuen Reise in die Wildnis aufbrichst. Biber und Eidechsen kämpfen darin neben Menschen und Harpyien um ihr Überleben.

"Against the Storm" ist seit 8. Dezember 2023 für den PC erhältlich.