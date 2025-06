Trailer zu Agatha Christie – Tod auf dem Nil veröffentlicht

In einem neuen Trailer zeigt Microids nach dem Erfolg von "Agatha Christie - Mord im Orient-Express" ein weiteres Videospiel im Universum rund um den Detektiv Hercule Poirot. Während die Krimis eigentlich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts angesiedelt sind, bieten die Entwickler in "Agatha Christie – Tod auf dem Nil" jedoch eine in den 1970er-Jahren angesiedelte Interpretation. Noch ohne genauen Release-Termin wissen wir doch, dass es im September 2025 erscheinen wird. Spielen können wir es dann auf PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series und PC.

Über Agatha Christie – Tod auf dem Nil

"In Tod auf dem Nil wird eine friedliche Kreuzfahrt auf dem Nil jäh durch ein schreckliches Verbrechen gestört. Zum Glück ist der berühmte Detektiv Hercule Poirot an Bord.

Währenddessen jagt eine Privatdetektivin einen Mörder – eine Suche, die sie von London nach Mallorca, New York und schliesslich Ägypten führt.

Die beiden Ermittlungen treffen bei Abu Simbel aufeinander. Das dynamische Duo muss einen komplexen Fall voller Rätsel und Wendungen lösen.

Doch die Geschichte endet nicht mit dem Buch und enthält selbst für Fans von Agatha Christie noch viele Geheimnisse und Überraschungen.

FEATURES