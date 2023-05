Release-Termin für Agatha Christie – Hercule Poirot: The London Case bekannt gegeben

Microids hat bekannt gegeben, wann wir uns auf das nächste Abenteuer im Universum des Detektivs "Hercule Poirot" freuen können. Los geht es am 29. August auf der Konsole der Wahl, denn Blazing Griffin entwickelt "Agatha Christie – Hercule Poirot: The London Case" für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC.

Über Agatha Christie – Hercule Poirot: The London Case

"Das brillante und mit dem BAFTA-Preis ausgezeichnete Studio Blazing Griffin nimmt dich 2023 mit auf ein neues Abenteuer, in dem der berühmte Detektiv Hercule Poirot nach London reist, um dort ein Gemälde für eine Ausstellung abzuliefern – eigentlich eine unspektakuläre Alltagsaufgabe, wenn das Gemälde nicht dummerweise während der grossen Eröffnungsfeier gestohlen worden wäre.

Zum allerersten Mal wirst du als Spieler die Gelegenheit haben, Seite an Seite mit Poirots allseits bekannten Gehilfen Hastings zu arbeiten, um gemeinsam mit ihm ein neues Rätsel zu lüften. In diesem spannenden neuen Kapitel, das sich um Hercule Poirot in seiner Jugend dreht, erwarten dich nicht nur ein neuer Schauplatz, sondern auch ein gänzlich neues Abenteuer an der Seite eines neuen Partners.

Du übernimmst in diesem Detektiv-Adventure die Rolle des berühmten Meisterdetektivs Hercule Poirot, der sich mit Lloyd's of London zusammentut, um den sicheren Transport, den Schutz und den Verkauf eines wertvollen Gemäldes von Maria-Magdalena zu übernehmen. Das Gemälde soll das Herzstück der neuen Ausstellung im London Museum bilden, in der auch weitere kirchliche Kunstwerke ausgestellt werden – allesamt Besitztümer von Brüssel, die grosszügigerweise an London verliehen wurden.

Dein Partner Hastings, seines Zeichens Mitarbeiter von Lloyd's of London, wird dir beim Schutz der Kunstwerke und dem Verkauf des Gemäldes behilflich sein. Bei der Ankunft am Museum steht zuerst ein Treffen mit dem neuen Besitzer des Gemäldes an, Mortimer Ailsworth, sowie mit der Kuratorin des Museums, Evelyn Warbeck. Nutze alle dir zur Verfügung stehenden Mittel, um die Sicherheitsvorkehrungen unter die Lupe zu nehmen und das Gemälde vor potentiellen Bedrohungen zu schützen.

Eine Woche darauf wird eine Galaveranstaltung abgehalten werden, auf der die geladenen Gäste, darunter alle Hauptcharaktere des Spiels, einen ersten Blick auf das Kunstwerk erhalten können. Jedoch verläuft diese ganz und gar nicht nach Plan, denn das Gemälde wird gestohlen – ohne dass jemand auch nur irgendetwas bemerkt. Dein scharfsinniger Detektivverstand wird dir dabei helfen, die Wahrheit herauszufinden und den Dieb zu stellen.

Wirst du das Rätsel lüften und das gestohlene Bild zurückerlangen können?

BESONDERHEITEN

Setze deine Reise in der ausgezeichnete Saga in der zweiten Episode in London fort. Besuche bekannte Orte in London, während du als der berühmte Detektiv Hercule Poirot die Stadt erkundest, und erfahre, wie spannend die Arbeit eines Detektivs ist. Befrage im Rahmen deiner Ermittlungen Verdächtige und sammle Beweise, um des Rätsels Lösung herauszufinden. Tauche ein in eine eigenständige, originelle Story mit vollständig auf Englisch, Französisch und Deutsch vertonten Charakteren. Das Skript bleibt dabei den Originalwerken von Agatha Christie treu und lädt dich ein, die Figuren aus Poirots Jugend kennenzulernen.

Zeugen und Verdächtige befragen:

Löse Rätsel und finde Hinweise mit dem neuen Kombinatoriksystem – die exzellente Erzählung wird dich dabei bis zum Schluss begleiten und motivieren. Umgebung und Gegenstände untersuchen: Sieh dich an neuen Schauplätzen nach Hinweisen um. Suche nach Beweisstücken und nimm sie in der Ego-Perspektive genauer unter die Lupe, um weitere Informationen zu erhalten. Alle Gegenstände landen in deinem Inventar und können zum Lösen des Falls behilflich sein. Finde Zahlenkombinationen, um Truhen zu öffnen. Bewege die Kamera, um neue Orte von Interesse zu finden.

Mindmaps und Timeline nutzen:

Sammle Hinweise, damit Beweismittel in deinen Mindmaps erscheinen. Die Mindmaps wurden dabei noch einmal verbessert und du musst jetzt noch aufmerksamer sein, um die richtigen Verbindungen zwischen den einzelnen Beweisen herauszufinden. Und mit der Timeline, einer neuen Funktion im Spiel, kann Poirot die Ereignisse zeitlich besser einordnen."