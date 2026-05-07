Neuer DLC für Age of Empires 4 veröffentlicht

Mit "Yue Fei’s Legacy" erhält "Age of Empires IV" frischen Nachschub für Strategiefans. Die neue Erweiterung ist ab sofort verfügbar und bringt nicht nur eine neue Kampagne, sondern auch zusätzliche Einheiten, Karten und eine komplett neue spielbare Fraktion mit sich. Im Mittelpunkt steht dabei die Geschichte des legendären chinesischen Generals Yue Fei während der Song-Jin-Kriege.

Die Kampagne erzählt den Überlebenskampf der Song-Dynastie gegen die einfallende Jin-Dynastie. Spieler begleiten Yue Fei und Han Shizhong dabei, einen jungen Prinzen zu beschützen und den Fortbestand der Dynastie zu sichern. Insgesamt umfasst die Erweiterung acht neue Missionen, die sich stark auf historische Ereignisse und gross angelegte Schlachten konzentrieren.

Zusätzlich ergänzt "Yue Fei’s Legacy" die neue Jin-Dynastie als vollwertige spielbare Zivilisation für Gefechte und Multiplayer-Partien. Diese setzt vor allem auf aggressive Kavallerie- und Belagerungseinheiten. Zu den neuen Spezialtruppen zählen unter anderem die Mounted Grenadiers, Iron Pagodas sowie sogenannte Eruptors. Darüber hinaus erwarten Spieler vier neue Karten und zwei zusätzliche Biome, die für mehr Abwechslung auf dem Schlachtfeld sorgen sollen.

Die Erweiterung erscheint für PC, Xbox Series X|S sowie PlayStation 5 und setzt das Hauptspiel "Age of Empires IV" voraus. Zum Launch kostet "Yue Fei’s Legacy" regulär rund 15 US-Dollar beziehungsweise knapp 15 Euro. Bereits im Vorfeld hatten die Entwickler betont, dass man auch fast fünf Jahre nach Release weiterhin langfristig neue Inhalte für den Strategiespiel-Klassiker liefern wolle.