Age of Empires Mobile erscheint im Oktober

Fans von Mobile-Gaming aus aller Welt können sich auf eine ganz neue Version des Strategie-Klassikers freuen. "Age of Empires Mobile" erscheint am 17. Oktober im Apple App Store und Google Play Store. Das Spiel wird von TiMi Studio Group ("Call of Duty: Mobile", "Pokémon Unite") und World’s Edge, einem Xbox Games Studio, gemeinsam entwickelt.

"Age of Empires Mobile" ist ein frisches und innovatives Erlebnis für die beliebte Reihe, indem es bekannte Elemente aus den ikonischen Spielen mit neuem, Mobile-fokussiertem Gameplay vermischt.

"Wir erwarten von den Spielern, dass sie ihre Feinde durch das realistische, immersive, mittelalterliche Gameplay von Age of Empires Mobile in die Irre führen und überraschen können. Während unserer Spieltests haben wir bereits gesehen, wie sich Allianzen gebildet haben und wie sie zerfallen sind. Dabei haben die Spieler strategischen Scharfsinn, geschicktes Teamwork und ihre Leidenschaft für ein völlig neues Age of Empires-Erlebnis bewiesen."

TiMi Studios Team Leader and Studio General Manager Brayden Fan