Age of Mythology: Retold & Age of Empires 2: Definitive Edition auch für PS5

Microsoft führt seine Multiplattform-Strategie munter weiter. Jetzt wurden auch "Age of Mythology: Retold" und "Age of Empires 2: Definitive Edition" für PS5 angekündigt.

Demnach erscheint "Age of Mythology: Retold" am 4. März für die aktuellste Sony-Konsole. Crossplay wird dabei an Bord sein. Von diesem Datum an werden sämtliche Updates für das Spiel simultan für alle Plattformen erscheinen.

"Age of Mythology: Retold" kommt von den Schöpfern der preisgekrönten "Age of Empires"-Reihe und entführt uns in ein mythisches Zeitalter jenseits der Geschichte, in dem Götter, Monster und Menschen aufeinandertreffen. Für genügend Spannung sollte also gesorgt sein.

Zu der PS5-Version von "Age of Empires 2: Definitive Edition" wurde dagegen bisher lediglich gesagt, dass diese irgendwann im Frühjahr erscheint und alle Features der anderen Fassungen bieten wird. Klingt doch schonmal gut, oder?