Age of Wonders 4: Empires & Ashes - Gameplay

Paradox Interactive gab heute Details zu "Age of Wonders 4: Empires & Ashe" bekannt, einer grossen Erweiterung für das erfolgreiche Fantasy-Strategiespiel. Das Paket enthält die bisher grösste Inhaltserweiterung für "Age of Wonders 4" und führt eine industrielle Kriegskultur, eine neue vogelähnliche Körperform, eine zusätzliche Siegbedingung, neue Zauberbücher, Reittiere, Missionen und vieles mehr ein. "Empires & Ashes" erscheint am 7. November 2023. Spieler, die die Premium Edition von "Age of Wonders 4" oder den Expansion Pass erworben haben, erhalten "Empires & Ashes" bei Veröffentlichung der Erweiterung.

"Age of Wonders 4 wird durch die laufende Entwicklung und das Feedback der Community ständig erweitert. Um unserer Fantasiewelt neue und andere Elemente hinzuzufügen, fügen wir eine neue Kultur hinzu, die dabei helfen wird, neue Geschichten zu formen. Wir werden viele weitere Features neben der industriellen Kriegsführung hinzufügen, wie die Vogelform und die Siegel der Macht als Siegbedingung, neben einem unserer grössten kostenlosen Inhaltsupdates, dem Golem-Update, das wir auf der Grundlage von direktem Community-Feedback entwickelt haben. Gemeinsam mit unseren Spielern haben wir noch viele weitere Welten zu entdecken!"

Lennart Sas, Mitbegründer der Triumph Studios und Director von "Age of Wonders 4"