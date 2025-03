Paradox Interactive hat heute Details und das Veröffentlichungsdatum von "Giant Kings" bekannt gegeben, der neuesten Erweiterung für sein preisgekröntes Fantasy-Strategiespiel "Age of Wonders 4". "Giant Kings" fügt die mächtigen Riesenältesten aus früheren Spielen der "Age of Wonders"-Reihe als neuen Herrschertyp hinzu, zusammen mit neuen Zauberbüchern, neuen Reichen zum Erobern, neuen Wundern zum Erforschen und vielem mehr.

In "Giant Kings" könnt ihr den Riesenältesten ihren rechtmässigen Platz als Herrscher des Astralmeers zurückgeben, während ihr in die unzähligen Reiche von "Age of Wonders" zurückkehrt. Ihr könnt die Ruinen des gefallenen Imperiums der Riesen erkunden, vergessene Kristallmagie aufspüren, um eure Armeen zu stärken, und in der Tiefe nach verlorenen Schätzen suchen. Diese Erweiterung führt den neuen Herrschertyp der Riesen ein, eine mächtige neue Behausung und eine Reihe handgefertigter Regionen, die es zu erkunden gilt.

„Giant Kings“ erscheint am 1. April 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox X|S. Spieler, die den Expansion Pass 2 für "Age of Wonders 4" besitzen, erhalten "Giant Kings" als Teil ihres Kaufs, wenn die Erweiterung veröffentlicht wird, ohne zusätzliche Kosten.