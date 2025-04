Age of Wonders 4: Giant Kings im Launch-Trailer

Paradox Interactive hat heute "Giant Kings" veröffentlicht, eine neue Erweiterung, die Riesenältesten als neuen Herrschertyp für "Age of Wonders 4" hinzufügt.

In "Giant Kings" könnt ihr den Riesenältesten ihren rechtmässigen Platz als Herrscher des Astralmeers zurückgeben, während ihr in die unzähligen Reiche von "Age of Wonders" zurückkehrt. Ihr könnt die Ruinen des gefallenen Riesenreiches erkunden, vergessene Kristallmagie aufspüren, um ihre Armeen zu stärken, und in der Tiefe nach verlorenen Schätzen suchen. Diese Erweiterung führt den neuen Herrschertyp der Riesen ein, eine mächtige neue Behausung und eine Reihe handgefertigter Regionen, die es zu erkunden gilt.

Zusätzlich zur Veröffentlichung von "Giant Kings" können alle "Age of Wonders 4"-Spieler auch das Ogre-Update herunterladen, ein kostenloser Inhalts- und Funktionspatch, der neue Kampfkarten, neue antike Wunderabenteuer, Pantheon-Updates, eine Überarbeitung der feudalen Kultur, neues Untergrund-Gameplay und vieles mehr enthält.