Age of Wonders 4: Neuer Expansion-Pass

Paradox Interactive hat einen neuen Expansion-Pass für sein Fantasy-Strategiespiel "Age of Wonders 4" veröffentlicht. Der neue Expansion-Pass ist ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Serie X|S erhältlich und enthält vier DLCs in einem Paket, wobei die erste Erweiterung Herald of Glory sofort verfügbar ist. Die anderen drei DLCs werden in den kommenden Monaten zum Download zur Verfügung stehen, sobald sie veröffentlicht wurden und zu einem späteren Zeitpunkt auch einzeln verkauft werden.

Die neue Erweiterung "Herald of Glory" für "Age of Wonders 4" kann nach dem Kauf des Expansion Pass 2 heruntergeladen und sofort gespielt werden. Sie enthält einzigartige Gegenstände und eine neue Gesellschaftseigenschaft, mit der die Spieler ihre Herrschaft über die Astralsee auf wahrhaft königliche Weise behaupten können.

Die nächste Erweiterung für den Expansion Pass 2 ist "Ways of War", die am 5. November 2024 für alle Plattformen veröffentlicht werden soll. Ways of War wird die Spieler dazu herausfordern, Konflikte auf neue und kreative Art und Weise anzugehen. Dazu gehört die Einführung der Eidschwurkultur, der Kampf gegen tückische neue Intrigen-Events und der Einsatz mächtiger neuer Zauberbücher.