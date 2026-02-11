Age of Wonders 4: Nomaden-Paket erscheint bald

Der Entwickler hat heute Details und ein Veröffentlichungsdatum für den kommenden DLC "Rise from Ruin" für das erfolgreiche Fantasy-Strategiespiel "Age of Wonders 4" von Triumph Studios bekannt gegeben. Der DLC enthält eine neue In-Game-Kultur, physische Erscheinungsformen sowie neue Herausforderungen und Features, die auf einen neuen Nomaden-Spielstil zugeschnitten sind.

In "Age of Wonders 4: Rise from Ruin" errichtet ihr ein mächtiges Reich aus der Glut der Asche. Ihr begebt euch auf eine Reise in die Dürren Welten und erkundet deren verwüstete Landschaften mit der Nomadenkultur, die sich auf einzigartige Weise an das Überleben und Gedeihen in der Trostlosigkeit angepasst hat. Ihr entdeckt die verlorenen Zauberkräfte, die diese Reiche verwüstet haben, und entscheidet, ob ihr diese für immer verbannen oder ihre Macht für den eigenen Aufstieg nutzen wollt.

"Rise from Ruin" erscheint am 9. März 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.