Age of Wonders 4: Ways of War

Die nächste Erweiterung für den Expansion Pass 2 ist "Ways of War", die am 5. November 2024 für alle Plattformen veröffentlicht werden soll. "Ways of War" wird euch dazu herausfordern, Konflikte auf neue und kreative Art und Weise anzugehen.

Dazu gehört die Einführung der Eidschwurkultur, der Kampf gegen tückische neue Intrigen-Events und der Einsatz mächtiger neuer Zauberbücher.

Features von Ways of War