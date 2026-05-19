Paradox Interactive hat heute zahlreiche Details zu "Age of Wonders 4: Secrets of the Archmages" bekannt gegeben. Der nächste DLC für das Fantasy-Strategiespiel von Triumph Studios bietet neue Story- und Gameplay-Inhalte rund um geheime, verbotene Kräfte, die von den Zaubererkönigen aus "Age of Wonders" verborgen wurden.

Es wird drei neue Story-Reiche, sechs neue magische Bücher, eine neue physische Form des Eulenvolks, neue Weltkartenoptionen und vieles mehr enthalten.

In "Age of Wonders 4: Secrets of the Archmages" entdeckt ihr die verborgenen Kräfte des Kosmos. Ihr tretet in die Fussstapfen der berühmten Zaubererkönige von Athla und erlernt die geheimen Künste, die diese beherrschten. Ihr müsst euch den gleichen Gefahren stellen, denen diese auf ihren Abenteuern in den berüchtigtsten Welten des Astralraums ausgesetzt waren.

"Secrets of the Archmages" erscheint am 16. Juni 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.