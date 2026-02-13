AI Limit: Der Eirene’s Furnace of War - DLC

Entwickler Sense Game gab bekannt, dass "AI Limit" am 27. März 2026 die erste DLC-Erweiterung, "Eirene’s Furnace of War", für PlayStation 5 und PC erhält. Ein neuer Trailer zeigt neue Gebiete und Bosse, denen ihr euch in diesem gefährlichen Abenteuer stellt.

"Eirene’s Furnace of War" setzt die Geschichte von "AI Limit"nach dem Ende des Hauptspiels fort, während Arrisa ein neues Kapitel ihrer Reise beginnt. Ihr wagt euch in den Tempel des Krieges, um euch den Prüfungen von Eirene der Kriegsbischöfin zu stellen. Dabei trefft ihr auf einen geheimnisvollen neuen Boss sowie auf zurückkehrende Bosse, die mit neuen Mechaniken überarbeitet wurden, um erfahrenen Soulslike-Spielern eine grössere Herausforderung zu bieten.