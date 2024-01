AI Limit erscheint 2024 für PlayStation 5 und PC

Das ursprünglich im März 2019 im Rahmen der China Hero Project initiative eigentlich für PlayStation 4 angekündigte “AI Limit“ soll in diesem Jahr für PlayStation 5 und PC erscheinen. Worum es in dem Spiel von Entwicklerstudio Sense Games geht und einen Trailer, gibt es hier. Während der Trailer zwar auf Englisch ist, heisst es in der Aufzählung von Publisher CE-Asia jedoch, dass das Game nur auf Japanisch und Chinesisch vertont ist. Die Oberfläche und Untertitel werden auch auf Deutsch verfügbar sein.

Über AI Limit

Eine unbekannte Welt am Ende der Tage erkunden

"Nachdem die künstliche ökologische Umgebung aus unbekannten Gründen plötzlich zusammengebrochen ist, folgen Naturkatastrophen und Krieg, und die Zivilisation bricht in einem Augenblick zusammen… In den darauf folgenden Jahrhunderten breitet sich eine seltsame Substanz namens ‘Ursuppe’ aus und Monster tauchen überall auf der Erde auf. Du betrittst die letzte Stadt der Menschen - Havenswick, und erkundest die kalten und feuchten Kanalisationssysteme, das verwinkelte Slumgebiet, die schwebende Stadt über dem See… und enthüllst die Wahrheit über den Untergang der Zivilisation inmitten der Ruinen, während Monster umherstreifen. Durchquere diese seltsamen und faszinierenden Erscheinungen, konfrontiere mysteriöse und gefährliche Feinde und beende ein mysteriöses und verzweifeltes Kapitel der Geschichte.

Eine mysteriöse Mission aufnehmen

Die ‘Mecha-Krieger’ haben ein menschliches Erscheinungsbild, sind aber eine völlig neue Form von Leben, die mit geheimnisvoller Technologie erschaffen wurde. Sie tragen ihre eigenen Missionen und beginnen eine einsame und gefährliche Reise. Mit der Kraft des ‘Kristallzweigs’ können sie immer wieder auferstehen. Jetzt, da der Kristallzweig zerstört ist, als Mitglied der Mecha-Krieger musst du in der Stadt nach den Kristallzweigen suchen und sie reparieren. Du wirst andere Menschen und Mecha-Krieger treffen, die ebenfalls in Ausweglosigkeit stecken und ihre Freude, Wut, Trauer und Überzeugungen teilen. Gemeinsam werdet ihr die Wahrheit hinter den Katastrophen und Visionen aufdecken.

Konfrontiere überwältigende mysteriöse Feinde

Krieger, die sich selbst verlieren und zu wahnsinnigen Bestien verkommen; Soldaten, die mit Klingen über den Himmel schweben; riesige Monster, die die Stadt durch Stösse und Explosionen verwüsten… Du musst immer wieder sterben und wiedergeboren werden, um dich den starken Feinden und ungewöhnlichen Kreaturen verschiedener Kräfte zu stellen. Greife die Schwachstellen inmitten der heftigen Angriffe an, um den Sieg zu erringen und deine Reise in der Apokalypse fortzusetzen.

Erlebe abwechslungsreiche und packende actionreiche Kämpfe

Eine Vielzahl von Waffen und noch mehr Waffen zur Auswahl!

Freier Austausch von Waffenkampftechniken, flexible Kombinationen

Das ‘Synchronisationsrate’-System wird durch Kampfverhalten verbessert und hilft dir, Angriff und Verteidigung in einem zu meistern!

Die in die linke Hand integrierte Transformationsmechanik kann bis zu Dutzende von "Arten" antreiben, mit umfassenden Möglichkeiten für Angriff und Unterstützung

Nutze verschiedene Systeme, um eine reiche Kombination von Angriffen zu erreichen und Vorteile im schnell wechselnden Kampf zu nutzen!

Erkunde die Ruinen der Stadt und finde mächtige Waffenrüstungen und Relikte der alten Zivilisation

Schreite immer weiter in die mysteriösen und prachtvollen Ruinen der Stadt und erkunde verschiedene Waffen und Rüstungen mit unterschiedlichen Stilen und Leistungen - ob von mächtigen Monstern besetzt oder in verworrenen Gassen versteckt. Abgesehen von den Kampfeigenschaften können Waffen und Rüstungen auch einzigartige optische Veränderungen bieten. Kämpfe mit einer einzigartigen Haltung! Darüber hinaus kannst du beim Erkunden Relikte der alten Zivilisation finden. Nutze die Fähigkeiten der Mecha-Krieger, um ihre Erinnerungen zu lesen und Einblicke in die Geschichte von Havenswick zu erhalten!"