Apple stellt AirPods Max 2 vor

Apple hat die neuen AirPods Max 2 angekündigt. Dank des verbauten H2 Chips bieten euch diese Over-Ear-Kopfhörer eine verbesserte aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und eine höhere Klangqualität. Das Update bringt zudem intelligente Funktionen wie adaptives Audio, Konversationserkennung und eine Live-Übersetzung auf die AirPods Max.

Vorteile für Gaming und Audio

Für euch besonders relevant: Die verringerte Latenz bei drahtlosem Audio macht Gaming auf Apple-Geräten noch direkter. Wenn ihr den Spielmodus unter iOS, macOS oder iPadOS nutzt, fühlen sich eure Games reaktionsschneller an.

Zudem unterstützen die AirPods Max 2 verlustfreies Audio mit 24 Bit und 48 kHz, wenn ihr sie über das mitgelieferte USB-C Kabel anschliesst. In Kombination mit personalisiertem 3D Audio inklusive Head Tracking bietet euch das beim Spielen eine präzisere Ortung von Geräuschen.

Verbesserte Geräuschunterdrückung

Die aktive Geräuschunterdrückung ist laut Apple 1.5-mal effektiver als beim Vorgänger. Das hilft euch dabei, störende Umgebungsgeräusche wie Motorenlärm oder Lärm in der Bahn besser auszublenden. Der Transparenzmodus wurde ebenfalls optimiert, damit Stimmen und euer Umfeld natürlicher klingen.

Neue intelligente Funktionen

Der H2 bringt eine Reihe von Funktionen mit sich, die AirPods Max 2 noch intelligenter und komfortabler machen.

Adaptives Audio passt die Pegel der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) und des Transparenzmodus automatisch an die Umgebung an, um das Klangerlebnis zu optimieren.

passt die Pegel der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) und des Transparenzmodus automatisch an die Umgebung an, um das Klangerlebnis zu optimieren. Konversationserkennung hilft dabei, die Lautstärke der Wiedergabe zu senken und Hintergrundgeräusche zu reduzieren, wenn man mit einer Person in der Nähe spricht.

hilft dabei, die Lautstärke der Wiedergabe zu senken und Hintergrundgeräusche zu reduzieren, wenn man mit einer Person in der Nähe spricht. Live Übersetzung , mit der Power von Apple Intelligence, hilft Nutzern sich persönlich über Sprachgrenzen hinweg zu verständigen.

, mit der Power von Apple Intelligence, hilft Nutzern sich persönlich über Sprachgrenzen hinweg zu verständigen. Stimmisolation nutzt fortschrittliche computergestützte Audioverarbeitung auf Basis des H2 Chips, um bei Anrufen die Stimme zu priorisieren und Umgebungsgeräusche auszublenden.

nutzt fortschrittliche computergestützte Audioverarbeitung auf Basis des H2 Chips, um bei Anrufen die Stimme zu priorisieren und Umgebungsgeräusche auszublenden. Mit der Kamerafernbedienung kann man Inhalte aus der Entfernung aufnehmen, indem man die Digital Crown drückt, um ein Foto zu machen oder die Videoaufnahme zu starten oder zu stoppen, während man die Kamera App oder kompatible Kamera-Apps von Drittanbietern auf iPhone oder iPad verwendet.

kann man Inhalte aus der Entfernung aufnehmen, indem man die Digital Crown drückt, um ein Foto zu machen oder die Videoaufnahme zu starten oder zu stoppen, während man die Kamera App oder kompatible Kamera-Apps von Drittanbietern auf iPhone oder iPad verwendet. Audioaufnahmen in Studioqualität ermöglichen es Interviewer, Podcaster, Sänger und anderen Kreativen, ihre Inhalte mit höherer Audioqualität und einer natürlicheren Stimmklangfarbe aufzunehmen.

ermöglichen es Interviewer, Podcaster, Sänger und anderen Kreativen, ihre Inhalte mit höherer Audioqualität und einer natürlicheren Stimmklangfarbe aufzunehmen. Laute Geräusche reduzieren hilft, sich vor lautem Umgebungslärm zu schützen, während die Klangcharakteristik des gerade Gehörten erhalten bleibt.

hilft, sich vor lautem Umgebungslärm zu schützen, während die Klangcharakteristik des gerade Gehörten erhalten bleibt. Personalisierte Lautstärke passt das Hörerlebnis für Nutzer automatisch an, basierend auf den im Laufe der Zeit erfassten Präferenzen.2

passt das Hörerlebnis für Nutzer automatisch an, basierend auf den im Laufe der Zeit erfassten Präferenzen.2 Siri Interaktionen ermöglichen es, bequem und privat auf Siri-Ansagen zu reagieren, indem man einfach mit dem Kopf nickt (Ja) oder leicht den Kopf schüttelt (Nein).

"Dank der unglaublichen Leistung des H2 bieten AirPods Max bis zu 1.5-mal effektiveres ANC für ein ultimatives Hörerlebnis den ganzen Tag über.Die Klangqualität ist bemerkenswert klar, satt und akustisch detailreich – und in Kombination mit Funktionen wie Personalisiertes 3D Audio bieten AirPods Max 2 ein zutiefst immersives Erlebnis."

Eric Treski, Director of Audio Product Marketing bei Apple

Verfügbarkeit und Preis

Ihr könnt die AirPods Max 2 ab dem 25. März in den Farben Mitternacht, Polarstern, Orange, Violett und Blau vorbestellen. Die Auslieferung startet Anfang nächsten Monats. Der Preis liegt bei CHF 499.-.

Die Kopfhörer setzen zudem auf Nachhaltigkeit: Die Magnete bestehen zu 100 Prozent aus recycelten Seltenerdmetallen und die Verpackung ist vollständig faserbasiert.