AirPods: Leistungsstarke Features für alle AirPods

Diesen Herbst werden mit Software-Updates neue leistungsstarke Features für alle AirPods verfügbar, die das personalisierte Audioerlebnis auf ein neues Level bringen. Mit drei leistungsstarken neuen Features werden AirPods Pro (2. Generation) in verschiedenen Umgebungen und bei Interaktionen noch einfacher zu nutzen: Adaptives Audio, Personalisierte Lautstärke und Konversationserkennung. Alle Modelle erhalten ausserdem neue und verbesserte Funktionen, die Anrufe und Automatisches Wechseln noch nahtloser machen.

AirPods haben mit branchenführender Performance und einem ikonischen Design neu definiert, wie Menschen personalisiertes Audio erleben. Mit den AirPods Pro (2. Generation) sind neue Möglichkeiten zur Reduzierung von lauten Umgebungsgeräuschen eingeführt worden, um das tägliche Hörerlebnis noch angenehmer zu machen. Die Updates in diesem Herbst bringen diesen Ansatz auf ein neues Level: Adaptives Audio ist ein neuer Hörmodus, der den Transparenzmodus und die Aktive Geräuschunterdrückung dynamisch miteinander kombiniert, damit Nutzer: immer das beste Hörerlebnis haben, egal in welcher Umgebung sie sich befinden. Dieser neue Hörmodus passt die Geräuschkontrolle nahtlos an, während Nutzer: im Tagesverlauf ständig zwischen verschiedenen Umgebungen und Interaktionen wechseln.

Um das personalisierte Audioerlebnis weiter zu verbessern, nutzt Personalisierte Lautstärke maschinelles Lernen, um Umgebungsbedingungen und Hörgewohnheiten im Laufe der Zeit zu verstehen und die Medienwiedergabe automatisch zu optimieren.

Die Konversationserkennung gibt Nutzern eine unglaubliche neue Möglichkeit, beim Tragen von AirPods Pro (2. Generation) mit Menschen in der Umgebung zu interagieren. Sie können einfach anfangen zu sprechen und das Feature verringert die Lautstärke, verstärkt die Stimmen der Gesprächspartner und reduziert gleichzeitig Hintergrundgeräusche.

Dank Updates bei Automatisches Wechseln wird es ausserdem noch einfacher, mit AirPods zwischen verschiedenen Apple Geräten zu wechseln. Verbindungen zwischen den Apple Geräten von Nutzern werden jetzt deutlich schneller hergestellt und sind zuverlässiger. Der Wechsel vom Lieblingspodcast auf dem iPhone zur Videokonferenz mit Kollegen auf dem Mac wird so noch nahtloser.

Die Nutzung von AirPods für Anrufe wird auch durch das praktische Feature Stummschalten oder Stummschaltung aufheben verbessert, das für AirPods Pro (1. und 2. Generation), AirPods (3. Generation) und AirPods Max verfügbar ist. Nutzer können auf den Stiel – oder die Digital Crown bei AirPods Max – drücken, um sich schnell stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben – so ist Multitasking noch einfacher.