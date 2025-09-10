AirPods Pro 3 erhältlich ab 19. September

Apple hat die AirPods Pro 3 vorgestellt, und bringt die Kopfhörer der Welt auf ein völlig neues Level. Die AirPods Pro 3 liefern eine noch bessere Soundqualität und die weltbeste Aktive Geräuschunterdrückung (ANC) bei In-Ear Kopfhörern. Sie entfernt bis zu doppelt so viele Geräusch­e im Vergleich zur vorherigen Generation der AirPods Pro und bis zu 4-mal mehr als die ursprünglichen AirPods Pro.

Das neue Design der AirPods Pro 3 sorgt für einen noch besseren Sitz und liefert einen stabileren Halt bei Aktivitäten wie Laufen, HIIT, Yoga und mehr. Zum ersten Mal können Nutzer mit den AirPods Pro 3 ihre Herzfrequenz messen und mit dem neuen Erlebnis in der Fitness App auf dem iPhone über 50 Trainingsarten tracken.

"Mit den AirPods Pro 3 machen die beliebtesten Kopfhörer der Welt einen riesigen Sprung nach vorn – sie liefern fantastische Klangqualität und die weltbeste Aktive Geräuschunterdrückung bei kabellosen In-Ear Kopfhörern. In Kombination mit einer verbesserten Passform für einen stabileren Halt für noch mehr Menschen, Herzfrequenzmessung und längerer Batterielaufzeit bringen die AirPods Pro 3 personalisiertes Audio auf das nächste Level.“

John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering bei Apple

Die AirPods Pro 3 können ab heute vorbestellt werden und sind ab Freitag, 19. September erhältlich.