AirportSim hebt am 19. Oktober ab

"AirportSim", die Flughafen-Management-Simulation, macht sich bereit für den Landeanflug am 19. Oktober 2023. Entwickler MS Games und Publisher Iceberg Interactive bieten mit "AirportSim" eine Erfahrung, die angehendes Bodenabfertigungspersonal mit verschiedenen Aufgaben betraut, einschliesslich Betankung, Flugzeugführung, Gepäckabfertigung und dem herzlichen Empfang ankommender Passagiere. Auf diesem Flughafen gibt es keine Ausflüchte für Verspätungen, denn hier wird eine umfangreiche Flug- und Fahrzeugflotte mit realistischer Physik geboten.

"AirportSim" geht in Sachen Realismus keine Kompromisse ein und liefert originalgetreue Nachbildungen von bestehenden Flughäfen und Flugzeugen. Partnerschaften mit Fluggesellschaften wie WizzAir und Atlantic Airways sowie die Einbeziehung realer Flughäfen wie Warschau Chopin und Vagar Airport sorgen dafür, dass das Spielerlebnis so realitätsnah wie möglich ist. Ein detailliertes Wettersystem, das Echtzeit-Wetterveränderungen auf der Basis von METAR-Berichten berücksichtigt, ist ebenfalls vorhanden. Das System sorgt so für einen zusätzlichen Grad an Realismus und bietet zusätzliche Faktoren, die es zu verwalten gilt, um die tägliche Effizienz des Flughafens zu maximieren.

Jeder Spielmodus in "AirportSim" bietet ein individuelles Erlebnis. Szenario ist ein strukturierter Modus, der Spielern feste Flugpläne, Wetterbedingungen und Aufgaben zuweist, die es zu erfüllen gilt. Im Challenge-Modus dreht sich alles um die Jagd nach Highscores und um Bestenlisten. Free Play ist im Gegensatz dazu ein offener Modus ohne Regeln, in dem die Spieler die Flughäfen nach Belieben erkunden und Aufgaben lösen können. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, fremdes Bodenpersonal auf den eigenen Flughafen einzuladen und mit diesem zusammenzuarbeiten – oder aber man entscheidet sich, den Flughafen eines Freundes zu sabotieren und im Terminal für Aufruhr und Verspätungen zu sorgen...