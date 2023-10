AirportSim: Flughafen-Manager ab sofort erhältlich

Publisher Iceberg Interactive stellt das von MS Games, MK Studios und Lockheed Martin P3D entwickelte "AirportSim" vor. Die Simulation für Flughafen-Bodenpersonal ist ab sofort erhältlich.

In "AirportSim" übernehmen Spieler zahlreiche wichtige Funktionen auf der Landebahn: Nachtanken, Passagiere befördern, Gepäck verteilen oder Flugzeuge zur Startbahn begleiten. Mit einer breiten Palette an Spielmodi passt sich "AirportSim" an die Vorlieben der Spieler an. Vom strukturierten "Szenario"-Modus bis zum entspannten "Free Play" und dem highscoreorientierten "Challenge"-Modus ist alles dabei.

Originalgetreue Nachbildungen lizenzierter Flughäfen wie Key West in Florida, Warschaus Chopin Airport und Vagar Airport auf den Färöer Inseln, versprechen hohe Authentizität. Dieser Realismus wird durch Partnerschaften mit Fluggesellschaften wie Atlantic Airways oder WizzAir verstärkt. Zusätzlich erlaubt "AirportSim" wetterbedingte Herausforderungen durch das METAR-System, wodurch echte Wetterverhältnisse simuliert werden. "AirportSim" ist ab sofort für den PC erhältlich.