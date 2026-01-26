Apple stellt neuen AirTag vor

Apple hat heute den neuen AirTag vorgestellt, ein leistungsstarkes Zubehör, mit dem man wichtige Gegenstände mit der Apple "Wo ist?"-App verfolgen und finden kann – ab sofort mit erweiterter Reichweite und stärkerem Lautsprecher. Dank der Leistungsfähigkeit des "Wo ist?"-Netzwerks ermöglicht AirTag, persönliche Gegenstände jeden Tag im Auge zu behalten.

Seit der Einführung des AirTags in 2021 haben Nutzer aus aller Welt ihre Geschichten darüber geteilt, wie sie verlorenes Gepäck, Schlüssel, Fahrräder, Taschen und vieles mehr wiedergefunden haben. Mit Hilfe eines AirTags, der in einem Instrumentenkoffer platziert war, konnte ein Musiker sein verlorenes Instrument wiederfinden und am selben Abend auftreten, während eine andere Nutzerin ihr verlorenes Gepäckstück mit lebensrettenden Medikamenten wiederfinden konnte. AirTag sind ausschliesslich für die Ortung von Gegenständen entwickelt worden und bieten industrieführenden Schutz vor unerwünschter Ortung.

Sie sind ab sofort zum gleichen Preis wie ihre Vorgänger erhältlich: CHF 29.– inkl. MwSt. für einen einzelnen AirTag und CHF 99.– inkl. MwSt. für ein 4er Pack, mit kostenloser personalisierter Gravur auf apple.com/chde und in der Apple Store App.

Verbesserte Reichweite und Lokalisierbarkeit

Der Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation von Apple — derselbe Chip, der auch in der iPhone 17 Familie, im iPhone Air, in der Apple Watch Ultra 3 und in der Apple Watch Series 11 zu finden ist — treibt den neuen AirTag an und macht ihn einfacher auffindbar als je zuvor. Mithilfe von haptischem, visuellem und akustischem Feedback führt "Genaues Suchen" Nutzer zu ihren verlorenen Gegenständen aus einer Entfernung, die bis zu 50 Prozent grösser ist als bei der Vorgängergeneration.1 Ein verbesserter Bluetooth-Chip erweitert die Reichweite, in der Gegenstände geortet werden können. Zum ersten Mal kann man „Genaues Suchen“ auf einer Apple Watch Series 9 oder neuer oder einer Apple Watch Ultra 2 oder neuer verwenden, um den AirTag zu finden, was ein leistungsstarkes Erlebnis am Handgelenk ermöglicht.

Dank seines überarbeiteten internen Designs ist der neue AirTag 50 Prozent lauter als die Vorgängergeneration, sodass ihr euren AirTag aus einer bis zu doppelt so grossen Entfernung wie zuvor hören könnt. In Kombination mit den verbesserten "Genaues Suchen"-Funktionen und dem unverwechselbaren neuen Signalton erleichtert AirTag ab sofort das Auffinden wichtiger Gegenstände, wie beispielsweise Schlüssel, die tief zwischen Sofakissen gerutscht sind, oder einer Brieftasche, wenn man das Haus verlassen möchte.

Preise und Verfügbarkeit

Ihr könnt den neuen AirTag beim Kauf auf apple.com/chde und in der Apple Store App kostenlos mit einer persönlichen Gravur versehen lassen. Der neue AirTag wird auch bei autorisierten Apple-Händlern erhältlich sein.

AirTag ist als 1er Pack und 4er Pack für CHF 29.– inkl. MwSt. bzw. CHF 99.– inkl. MwSt. erhältlich.