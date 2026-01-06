Akiba Lost hat einen Releasetermin

IzanagiGames hat einen konkreten Erscheinungstermin für "Akiba Lost" verkündet. Demnach müssen wir uns noch bis September gedulden.

So wird "Akiba Lost" ab 17. September erhältlich sein. Als Plattformen gibt man PS5, Switch, Switch 2 und den PC an. Da nichts zu exklusiven Inhalten oder technischen Unterschieden gesagt wird, gehen wir von identischen Versionen des Full-Motion-Video-Games aus.

Bereits im November hatten wir ein ausführliches Preview-Special zu "Akiba Lost" veröffentlicht. Ihr könnt es an dieser Stelle nachlesen.

"Akiba Lost" war im September 2025 angekündigt worden.