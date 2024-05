Akimbot angekündigt

Plaion gibt heute eine Partnerschaft mit dem Videospielstudio Evil Raptor bekannt, um den 3D-Action-Adventure-Platformer "Akimbot" auf den Markt zu bringen.

Evil Raptor ist ein unabhängiges französisches Studio mit einem Kernteam von acht Personen, das "klassische" Spiele entwickelt, um die Essenz der 3D-Plattformer aus den frühen 2000ern wiederzubeleben. "Evil Raptor" wurde 2020 nach der erfolgreichen Veröffentlichung ihres ersten Spiels "Pumpkin Jack" gegründet und hat in den letzten vier Jahren leidenschaftlich an "Akimbot" gearbeitet.

In "Akimbot" übernimmt man die Rolle von Exe, einem geächteten Roboter mit seinem unerwarteten Kumpel Shipset. Man kämpft sich durch Roboterarmeen, steuert Raumschiffe und bahnt sich seinen eigenen Weg auf der Mission, das Universum vor dem drohenden Untergang zu retten! In einer Science-Fiction-Welt, in der es nur Roboter gibt, reisen Spieler durch die ganze Galaxie und erleben pausenloses Roboter-Chaos und explosive Action! Ihre Reise beginnt wie viele grosse Geschichten - mit einem Gefängnisausbruch.

Exe und Shipset müssen an ihren Schaltkreisen festhalten und sich für ein actiongeladenes Abenteuer bereit machen, wenn ihre Reise durch das Universum noch dieses Jahr für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheint.