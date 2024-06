Akimbot erhält ein Release-Datum

Evil Raptor und Plaion freuen sich, ihren 3D-Action-Adventure-Platformer "Akimbot" am 29. August 2024 auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Steam zu veröffentlichen. Einen kleinen Einblick in die Action und die Explosionen, welche die Spieler erwarten, gibt es im brandneuen Trailer zum Veröffentlichungsdatum.

In "Akimbot" übernimmt man die Rolle von Exe, einem geächteten Roboter, und seinem unerwarteten Kumpel Shipset. Die Spieler müssen sich ihren Weg durch Roboterarmeen bahnen, können Raumschiffe steuern und ihren eigenen Weg gehen, um das Universum vor dem drohenden Untergang zu retten! In einer Science-Fiction-Welt, in der es nur Roboter gibt, bereisen Exe und Shipset die Galaxie und erleben Roboter-Chaos und explosive Action nonstop!