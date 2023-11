Achtung, Spoilergefahr: Schöpfer Sam Lake und Director Kyle Rowley haben jetzt in einem Podcast verraten, dass "Alan Wake 2" fast ohne ein zentrales Kapitel erschienen wäre. Um welches es sich genau handelt, wurde auch enthüllt.

Demnach hatte es intern grosse Diskussionen gegeben, was denn ein Musical in einem Survival-Horror-Titel zu suchen habe. Die Frage war immer, wie das Gameplay von "Alan Wake 2" dadurch profitiert oder besser wird. Am Ende habe sich der Director aber durchgesetzt, was für einige Mitglieder des Teams durchaus schwer zu schlucken war.

Über Alan Wake 2

Der Schriftsteller Alan Wake, gefangen in einem Albtraum jenseits unserer Welt, verfasst eine düstere Geschichte, um die Realität um ihn herum zu verändern und dem Gefängnis zu entkommen. Von Schrecken gejagt kämpft Wake darum, nicht den Verstand zu verlieren und versucht, den Teufel mit seinen eigenen Waffen zu schlagen.

"Alan Wake 2" erschien am 27. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.