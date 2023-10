Alan Wake 2: Patch veröffentlicht

Remedy Entertainment hat einen neuen Patch für "Alan Wake 2" veröffentlicht. Dieser optimiert den Survival-Horror-Titel weiter und beseitigt kleinere Fehler.

So sollten von nun an einige Fehler bei der Lokalisierung von "Alan Wake 2" der Vergangenheit angehören. Zudem sind auf den Xbox-Series-Konsolen Grafik- und UI-Fehler beseitigt. Wer sich für sämtliche Details interessiert, sei hiermit an die offiziellen englischen Patchnotes verwiesen.

Über Alan Wake 2

Der Schriftsteller Alan Wake, gefangen in einem Albtraum jenseits unserer Welt, verfasst eine düstere Geschichte, um die Realität um ihn herum zu verändern und dem Gefängnis zu entkommen. Von Schrecken gejagt kämpft Wake darum, nicht den Verstand zu verlieren und versucht, den Teufel mit seinen eigenen Waffen zu schlagen.

"Alan Wake 2" erschien am 27. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.