Alan Wake 2: Releasemonat bekannt?

"Alan Wake 2" ist bereits eine ganze Weile angekündigt. Jetzt könnte es sein, dass wir zumindest auch dessen Releasemonat kennen.

So hat die Stimme von Alan Wake, Matthew Porretta, im Podcast Monsters, Madness and Magic verraten, dass "Alan Wake 2" eigentlich im Oktober erscheinen soll. Eine offizielle Bestätigung ist das natürlich noch nicht, aber zumindest ein guter Indikator, zumal sich düstere Titel an Halloween gut verkaufen sollten.

"Alan Wake 2" wurde im Rahmen der Game Awards 2021 für PS5, Xbox Series X und den PC enthüllt.